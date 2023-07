Ugarte é a segunda maior venda da história do Sporting

A transferência do uruguaio Manuel Ugarte para o Paris Saint-Germain, por 60 milhões de euros (ME), tornou-se na segunda venda mais cara de sempre do Sporting, só superada pela de Bruno Fernandes, e mediante a concretização de objetivos.

O médio internacional, de 22 anos, chegou aos leões em 2021/22, proveniente do Famalicão, que mantinha uma percentagem do passe, por um montante total de 10,5 ME - 8,5 na altura e dois milhões recentemente, por mais 10% do passe.

A venda de Ugarte para o campeão francês, no qual alinham Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha, e cuja receita não reverte totalmente para os leões, só é superada pela de Bruno Fernandes, que saiu para o Manchester United em 2019/20, por 65 ME.

Em janeiro de 2020, os red devils pagaram 55 ME pelo médio, mas já tiveram de desembolsar mais 10 ME, após a concretização de objetivos contratuais.

Já este ano, o espanhol Pedro Porro tinha chegado ao pódio das vendas mais caras de sempre do Sporting, ao render um total de 45 milhões de euros (ME).

Depois de ter sido contratado ao Manchester City por 8,5 ME, o lateral, de 23 anos, rende cinco vezes mais aos cofres do clube de Alvalade, pelo qual atuou durante duas temporadas e meia, até sair, em janeiro, para os londrinos, que, numa primeira fase, pagaram cinco milhões de euros pelo empréstimo, antes de consumarem a transferência em definitivo, por mais 40 ME, em 1 de julho último.

Também por 45 ME foram vendidos os passes dos internacionais lusos Matheus Nunes e Nuno Mendes a Wolverhampton e Paris Saint-Germain, respetivamente.

O lateral esquerdo foi emprestado em 2021 aos franceses, que, num primeiro momento, pagaram sete milhões de euros pela cedência, antes de exercerem a cláusula de opção de compra no final dessa temporada (2021/22), por mais 38 ME, enquanto o médio rumou ao clube inglês em agosto do ano passado.

Na sexta posição das vendas mais caras do Sporting surge um jogador que agora atua num clube rival dos verdes e brancos, nomeadamente o médio João Mário, do Benfica, que, em 2016, logo após o Campeonato da Europa, foi transferido para os italianos do Inter Milão por 40 ME.

Na mesma altura, o avançado argelino Slimani, aquando da primeira passagem por Alvalade, rendeu 30 ME com a mudança para os ingleses do Leicester, logo seguido nesta lista por Nani, que, passados mais de 15 anos da transferência para o Manchester United, em 2007, continua a figurar no top-10 dos mais rentáveis para o Sporting, face aos 25,5 ME pagos pelos red devils.

Gelson Martins, que rescindiu com os leões em 2018 para assinar pelo Atlético de Madrid, acabaria por render 22,5 ME um ano depois, enquanto o extremo brasileiro Raphinha, atualmente no Barcelona, foi transferido por 21 ME, em 2019, para o Rennes.