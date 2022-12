Ugarte é a Revelação do Ano do Sporting: "Não sabia que era um clube tão grande..."

Ugarte recebeu o prémio Revelação do Ano na gala dos Prémios Stromp, que premeia 15 personalidades do universo do Sporting.

Manuel Ugarte, médio do Sporting, recebeu o prémio Revelação do Ano na gala dos Prémios Stromp, em que 15 personalidades do universo leonino foram distinguidas.

Na cerimónia, acolhida pelo hotel Sheraton em Lisboa, o médio uruguaio mostrou-se orgulhoso pelo prémio e elogiou a massa adepta dos leões, admitindo ainda ter ficado surpreendido com a grandeza do clube.

"É um orgulho. Estou muito contente por receber um prémio num clube com tanta história, não sabia que era tão grande... É especial porque o Sporting é muito grande pela sua história e também por causa dos seus adeptos. Espero ganhar mais", assumiu.