Rúben Amorim, o "clique" de Ugarte e Edwards: "É isso que vai acontecer com ele"

Declarações do treinador do Sporting, antes do encontro com o Arouca

Jogo do Dragão teve impacto negativo? "Sinceramente, acho que não. Saímos desse jogo com boas sensações. Tivemos o jogo com o City, que foi marcante. Ganhámos ao Estoril 3-0 e fomos à Madeira. Aí, sentimos que devíamos ter ganho. Essas coisas deixam sensações à equipa. Depois perder na Taça, em casa, num objetivo. É possível atingir os objetivos e temos que ter isso na cabeça. Ganhando ao Arouca, ficamos com uma sensação de ganhar. O Marítimo teve mais impacto do que o Dragão. E este também pode ter."

Momento de Edwards: "A responsabilidade é diferente. Não teve assim tanto tempo para treinar. Precisa de confiança. No Vitória sentia-se mais confortável para perder a bola, aqui os colegas são mais chatos. O Ugarte demorou imenso tempo. De repente, houve um clique e ele conseguiu crescer. Com os jogos, vai ganhando qualidade. É isso que vai acontecer com o Edwards. Foi importante trazê-lo em janeiro. O Edwards vai ter tempo para mostrar a sua qualidade."