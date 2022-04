Ugarte convenceu nos jogos grandes: o onze provável do Sporting no dérbi

Rúben Amorim confia no uruguaio, em melhor forma que Palhinha, para o meio-campo. Exibições com FC Porto e Benfica mostraram evolução. Sem poder contar com Matheus Reis, ausente por castigo, Neto volta a estar na defesa com Coates e Inácio. Nuno Santos assume a ala esquerda no reencontro com um dos clubes formadores.

Ugarte deverá ocupar a vaga de médio mais recuado no Sporting. Com 18 jogos desde o arranque de 2022, 12 deles a titular, o uruguaio beneficiou de problemas físicos e do castigo de três jogos que João Palhinha enfrentou após os incidentes no fim do FC Porto-Sporting.

O internacional celeste tem convencido Rúben Amorim pela forma como garante os trabalhos defensivos, mas também pela maneira como acelera a formação verde e branca. Mesmo partindo do banco contra Arouca e Paços de Ferreira, foi vital para desatar o nó: no último somou mesmo uma assistência com um passe teleguiado para Nuno Santos.

O técnico do Sporting não tem dúvidas da capacidade de Ugarte e os desempenhos nos clássicos convenceram. Na Luz, ajudou ao 3-1, na primeira volta, e contra o FC Porto, tanto no Dragão, no 2-2 na Liga Bwin, como na derrota por 2-1 em casa para a Taça de Portugal, o ex-Famalicão mostrou bom posicionamento em campo, juntando-lhe intensidade na recuperação de bolas. É favorito ao onze também pelo momento de forma menos bom de Palhinha.

Sem Matheus Reis, castigado, Neto jogará no centro da defesa, mantendo-se no onze pelas boas exibições ao lado de Coates e Inácio. Na esquerda, avançará Nuno Santos, de modo a realizar o primeiro clássico como ala canhoto titular, depois de o brasileiro ex-Rio Ave ter sucedido a Rúben Vinagre e Nuno Mendes nos jogos grandes do ano. Nuno Santos dá cada vez mais garantias defensivas e Amorim prefere ter um canhoto ali, em vez de recorrer a Esgaio, destro, ganhando pelo posicionamento e intensidade a Vinagre, contratado para o efeito.

Com dez golos e seis assistências, Santos reencontra o Benfica, clube por onde passou no final da sua formação. No ataque, Edwards tem mostrado dotes, mas Paulinho deve voltar ao onze, ladeando Pedro Gonçalves e Sarabia.

Onze provável do Sporting: Adán; Neto, Coates e Gonçalo Inácio; Pedro Porro, Ugarte, Matheus Nunes e Nuno Santos; Pedro Gonçalves Paulinho e Sarabia;