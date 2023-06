Ugarte confirma PSG: "Teria sido incrível jogar com Messi"

De férias, Ugarte diz que quer aproveitar para descansar e depois chegar "com tudo" ao PSG, um "clube gigante".

Não é uma novidade, mas Manuel Ugarte confirmou também que está mesmo de partida para o Paris Saint-Germain. Na madrugada desta quinta-feira, o médio foi assistir ao jogo particular da seleção do Uruguai - vitória por 4-1 sobre o Nicarágua - e falou aos jornalistas uruguaios, confirmando a mudança para Paris.

"A verdade é que agora há que descansar um pouco e depois começar com tudo no PSG. Vou para um clube gigante, ainda nem me apercebi bem disso, mas vou tentar arrancar com tudo. É verdade que Messi vai embora. Teria sido incrível jogar com ele, mas são coisas do futebol. Mas estou muito contente", apontou o médio de 21 anos que está a passar uns dias de férias na terra natal.

A transferência só será oficializada a partir de 1 de julho, recorde-se. O negócio fica fechado por 60 milhões de euros, sendo que o Sporting encaixa 48.

De referir ainda que Marcelo Bielsa não convocou alguns dos jogadores mais importantes da seleção para estes jogos de preparação. Ugarte, por isso, falhou a convocatória.