"Ugarte associado ao Barcelona? Os jogadores têm de pensar primeiro na equipa"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, em conferência de imprensa de antevisão ao Portimonense-Sporting, marcado para sábado (18h00) e relativo à 23.ª jornada da Liga Bwin.

O Barcelona tem sido associado ao Ugarte. Teme que o jogador perca a concentração? E relativamente às contas do clube no primeiro semestre de 2022, em que o Sporting foi o único grande a ter lucro? "As duas coisas estão ligadas. Podemos olhar para o copo meio cheio ou meio vazio. Obviamente não temos tido uma época como pretendíamos e não foi só por causa de saídas. O clube está mais estável, a formação tem talentos a surgir e o treinador tem de fazer o seu trabalho. Nuns anos sofrem uns e noutros são outros, mas há que olhar para a frente. Em relação às vendas, obviamente que os jogadores olham para as carreiras e se calhar querem campeonatos maiores, mas se não tiverem rendimento vão para o banco. Eles são valorizados com o rendimento da equipa, ambos estão ligados e eles têm de pensar primeiro na equipa. Depois o talento sobressai e eles têm mais ofertas".

Sentiu pressão na preparação para o Portimonense: "Estamos pressionados desde o início, porque estamos atrás. Isso até dá alguma ansiedade para vencer jogos rápido. Tivemos muita atenção ao que vai acontecer, porque vamos defrontar uma equipa e um treinador que sabe bloquear as outras equipas. Sabemos que eles vão apostar nas transições e nas bolas paradas e sabemos que este é um momento importante. Preparando os jogos sob vitórias é mais fácil, mas temos de vencer".

Já está a preparar a próxima época? "Sim, sabemos das dificuldades e que ir a Liga dos Campeões é dinheiro que entra. Olhando para os resultados [financeiros de 2022], foram muito bons e o dinheiro do Porro ainda não entrou. Todos têm de fazer o seu trabalho e temos de nos lembrar que perdemos quatro titulares este ano, porque não pudemos segurá-los e eles quiseram sair. Obviamente que estamos a preparar essa época, não temos as condições dos outros e temos de olhar para o que vai acontecer. Isso é algo que faltou um bocadinho no ano passado a todos, principalmente por culpa minha e tem de mudar".