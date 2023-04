Ugarte após o Sporting-Juventus: "Esta época está a ser complicada, falta-nos sorte"

Declarações de Ugarte após o Sporting-Juventus (1-1), na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa

Sobre o jogo: "Foi um jogo muito complicado, eles defendem muito bem. Por sorte fizemos o primeiro golo, mas não chegou. Estão acostumados a defender. Não tivemos a ponta de sorte para ganhar. Fica o esforço e atitude da equipa. Tivemos oportunidades e não aproveitámos. Contra uma equipa grande nesta competição pagas caro."

A temporada: "Esta época está a ser complicada, falta-nos sorte, temos de definir melhor as jogadas. Fico com a atitude da equipa, sempre tentámos."

Plano de jogo: "Em princípio ter faltou ter um pouco calma, porque sabíamos que eles iam recuar no terreno. Lástima que marcaram primeiro, são bons em bolas paradas e são muito altos. O plano era ter calma, tínhamos 90', mas não conseguimos."

Chegar a lugares de Champions é o objetivo agora? "Obviamente queremos, não estamos a fazer a melhor época, mas vamos deixar tudo, jogo a jogo, até ao final. Acreditar sempre, é o mais importante."

A eliminatória: "O que fizemos com o Arsenal, fizemos com a Juventus. Podemos bater-nos com qualquer equipa, mas também podemos perder. Temos de focar-nos nos aspetos positivos e tentar ganhar todos os jogos que faltam."

Lição: "Conscientes do que temos de fazer, trabalhar, ter continuidade, aprender e melhorar cada vez mais."

Adeptos: "Agradecer aos adeptos pelo apoio enorme que nos deram. Não conseguimos os resultados que nós e eles queríam."