Uruguaio recorreu às redes sociais, no final do encontro com o FC Porto (2-0), referente às meias-finais da Taça da Liga

Manuel Ugarte, jogador do Sporting, reagiu à derrota, por 2-0, na final da Taça da Liga. Na sua conta de Instagram, o médio uruguaio falou de uma repetição da história contra o FC Porto.

"Uma pena não ter ganho hoje. Sempre a mesma história, já é cansativo", escreveu o uruguaio, na sua conta de Instagram.