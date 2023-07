Ugarte: "Amorim explica muito bem as coisas e aprendi muito"

Declarações de Ugarte ao canal do Sporting no dia em que foi oficializado como reforço do PSG.

Veio sozinho para Portugal: "É mais difícil. No Uruguai tinha as relações comigo e família e aqui torna-se mais difícil. No Sporting é mais fácil, porque passava muito tempo com o Coates, com Pedro Porro, com Matheus Nunes."

Exigência: "Não sabia como era o Sporting. Alvalade, quando está cheio, é incrível. Seja em Alvalade ou qualquer estádio, as bancadas estão sempre cheias."

Amorim disse que não esperava um crescimento tão rápido: "Vim com vontade de aprender. Amorim explica muito bem as coisas e aprendi muito. Há muito mérito do míster. Maturidade? Comecei a jogar muito cedo. A relação com os colegas dá muito confiança dentro do campo e isso é chave. Fora de campo gosto mais de brincar, em campo fico maluco."

Concorrência com Palhinha: "Aprendi muito com isso. Os treinos eram muito competitivos e eu aprendi muito. Sabia que em algum momento teria oportunidade e trabalhei para isso. Quando cheguei era o Palhinha que estava a jogar e como ele jogava, é um grande jogador. Serviu para eu aprender. Corresponder às expectativas? Tinha a certeza que ia jogar e tinha confiança. Para um jogador é muito importante."

Venceu a Taça da Liga: "Foi uma alegria. Foi um dia incrível e nem interessa que tenha jogado cinco minutos na final. Foi o meu primeiro título e vou estar sempre agradecido. Foi na Taça da Liga que marquei o primeiro golo. Não sou de marcar muitos golos e quando marco é estranho. Marcar mais não é o meu trabalho (risos)."