Ugarte: "Alegado interesse do PSG? Não tenho muito tempo para pensar nisso"

O médio Ugarte fez a antevisão ao Sporting-Marselha, da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A partida está agendada para as 20h00 de quarta-feira.

O que aprenderam com o jogo de Marselha e o que têm de corrigir? "Temos de ser mais rigorosos nos detalhes e estar focados 100 por cento durante os 90 minutos. Na Liga dos Campeões podemos sofrer um golo por nos distrairmos um minuto, porque temos pela frente equipas muito competitivas. Temos de nos focar no nosso trabalho e ter em atenção que qualquer detalhe pode mudar o jogo."

Como compatriota de Franco Israel, pensa que ele está preparado para este jogo? "O Franco Israel é um guarda-redes muito bom e nesta equipa quem entra está sempre preparado. Sinto-o confiante e a equipa transmite-lhe essa confiança. Tenho a certeza que vai fazer um grande jogo."

A situação do Franco Israel é um pouco parecida com a sua o ano passado, que quando chegou estava na sombra de Palhinha? "Aprendi muito com o Palhinha e também com o Matheus Nunes. Mas é claro que tinha muita vontade jogar e trabalhei sempre para isso."

Já se falou num interesse do PSG. Como vê essa situação? "A verdade é que não tenho muito tempo para pensar nisso. Acaba um jogo, festejo a vitória ou lamentou uma derrota, depois é começar a preparar o jogo seguinte. Não ligo muito a isso, estou focado apenas no Sporting."

Renovação com o Sporting... "Não temos falado muito sobre esse tema, mas estou muito feliz no Sporting com toda a estrutura. Foi o clube que me deu possibilidade de jogar a Champions."

O facto de jogar a Champions pensa que é uma vantagem quando sair a convocatória do Uruguai para o Mundial? "Para já, ainda não pensei muito nisso. Estou a apenas concentrado no Sporting. Mas claro que gostaria de ir ao Mundial."

Entendimento com Morita... "Tem corrido muito bem, é um grande jogador e está sempre com muita energia. No princípio não falávamos muito, mas temo-nos entendido em campo. É um médio com qualidade e boas características e temos trabalhado para nos completarmos em campo."