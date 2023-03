Nunca é demais recordar o golaço apontado por Pedro Gonçalves ao Arsenal, no jogo que ditou o apuramento do Sporting para os quartos de final da Liga Europa. Que o diga a UEFA, que fez questão de partilhar esta quarta-feira "todos os ângulos" do golo apontado pelo jogador do emblema leonino. Ora veja, no "tweet" abaixo:

Leia também FC Porto Sérgio Conceição volta a dar sinais de insatisfação no FC Porto Conceição, que até ao início da noite de ontem não falou com Pinto da Costa, aproveitou uma publicação da esposa de Pedroto para mandar um recado sobre recursos financeiros, ou a falta deles.