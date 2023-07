"Ueda e Hjulmand? Não temos a cartada da Champions, mas temos outras..."

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Sporting-Villarreal (3-0), jogo de apresentação aos sócios e que também serviu para a disputa do Troféu Cinco Violinos.

Ueda e Hjulmand são alvos do Sporting? "Não vou comentar, comento no fim. Poderá haver mais entradas e saídas, tudo depende da nossa capacidade e da vontade dos jogadores. O Viktor [Gyokeres] quis muito ver para aqui e depois vendemos o projeto. Não temos a cartada da Champions, mas temos outras características para os convencer. Não vou comentar nomes, no fim faremos o rescaldo".

Geny Catamo convence a lateral direito? "No fim faremos as contas ao mercado".

O que pode prometer aos adeptos para esta época? "Que vamos tentar olhar para os erros do passado e tentar não repetir os mesmos. Já trabalhamos juntos há algum tempo e se ainda há alguma peça, seremos candidatos a lutar por todos os títulos. Precisamos dos adeptos, no ano passado falhámos nós e, da mesma forma que nos apoiaram contra a Juventus e o Benfica, eles têm de apoiar. Nós temos de fazer jogos como este. Hoje, com muitas dificuldades, conseguimos ganhar o jogo e tem de ser assim".