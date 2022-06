Turcos apontam mais um interessado em Bruno Tavares

Extremo de 20 anos foi dado como certo nos cipriotas do Pafos.

Depois de uma época cedido ao Varzim, Bruno Tavares prepara-se para deixar o Sporting. O extremo de 20 anos tem sido apontado aos cipriotas do Pafos, mas viu chegar agora um novo interessado da Turquia.

De acordo com o Fanatik, o Sivasspor já entrou em contacto com o Sporting, que detém os direitos desportivos do atleta até 2025, para negociar a mudança do jogador, que é um pedido expresso do treinador Riza Çalimbay.

Ao serviço do Varzim, Bruno Tavares fez três assistências em 18 partidas disputadas pelo emblema poveiro.