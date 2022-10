Tudor reconhece: "O vermelho facilitou, em Alvalade será muito difícil"

Declarações de Igor Tudor, treinador do Marselha, após a vitória sobre o Sporting (4-1) na 3.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Análise ao jogo: "Depois de um jogo destes, não quero falar de individualidades. Acho que tivemos um jogo coletivo muito sério. Tivemos a força, após o golo sofrido, para reagir e atacar forte como havíamos planeado."

Expulsão facilitou: "O cartão vermelho facilitou o resto da partida para nós, mas devo dar os parabéns à minha equipa, que fez uma exibição muito séria. Esta vitória dá-nos coragem e confiança, chega com atraso. Uma vitória na Liga dos Campeões tem necessariamente um valor especial. Fizemos outros grandes jogos, como em Nice. O que importa é a evolução e é mais fácil com as vitórias. O jogo de volta vai ser diferente, lá fora, com o seu público. Será muito difícil."