Tudor dá troco a Amorim e explica a fúria no túnel: "Era para dar nervo aos jogadores"

Treinador do Marselha, Igor Tudor, respondeu ao técnico leonino sobre o estado de irritação no túnel, antes de o jogo começar

Rúben Amorim considerou de mau tom e falta de humildade dos responsáveis do Marselha a forma como se dirigiram ao staff leonino antes do jogo começar, ainda no túnel, e Igor Tudor, técnico dos franceses, deu-lhe troco na sala de Imprensa, falando até em irritação estratégica.

"Vou dizer palavra por palavra para que fique bem claro. Foi dito que o jogo ia começar às 18h55 [hora francesa, mais uma que em Portugal], planeámos a pensar que ia começar a esta hora. Depois que seria às 19h e planeámos novamente assim. Chegou a essa hora e o jogo não começou, ficámos a aguardar 10 minutos e isso provocou a minha fúria. Os jogadores ficaram frios. O facto de estar irritado era estratégico para dar algum nervo aos meus jogadores. Tínhamos tudo preparado e não gostámos como decorreu esta situação", comentou o treinador croata.