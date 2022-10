"Tudor? A diferença entre nós é que ele foi um grande jogador de futebol"

Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, em antevisão ao Marselha-Sporting, partida relativa à terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões e que está marcada para terça-feira, às 17h45.

Importância do ranking: "Nós pensamos muito no ranking em Portugal porque não temos o financiamento e a capacidade financeira dos clubes franceses. Apostamos muito na formação, é dela que sobrevivemos. Nós olhamos para o ranking por razões e objetivos diferentes das equipas francesas. Acima de tudo queremos ganhar, faz parte do nosso caráter".

Igor Tudor: "A grande diferença entre nós é que ele foi um grande jogador de futebol. Foi adjunto de Pirlo na Juventus e está a fazer um grande trabalho. O Marselha é a equipa mais pressionante da Liga francesa, isso é um fator importante para nós. Joga de uma forma muito corajosa e está ao nível da carreira que teve enquanto jogador. Espero que perca amanhã".