Tudo sobre Bruno Fernandes: da distribuição dos valores à entrada tardia do Barcelona

Internacional português torna-se na maior venda da história dos leões e hoje segue viagem para Manchester. Falta acertar duração de contrato e salário, que deve duplicar. Estreia à vista com o Wolves

Sporting e Manchester United chegaram na terça-feira a acordo para a transferência de Bruno Fernandes rumo ao emblema inglês, o qual, segundo O JOGO apurou, poderá, no limite, permitir um encaixe na ordem dos 80 milhões de euros (M€).

Porém, tal verba está repartida por distintas componentes, sendo a que mais interessa no imediato à SAD a possibilidade de receber em cerca de um ano 65 M€ - 55 M€ de verba fixa e mais 10 M€ por objetivos tidos como fáceis de alcançar pelo internacional português, os quais passam, por exemplo, por número de jogos. O valor remanescente, no caso 15 M€, é igualmente por objetivos, no entanto estes de maior grau de complexidade no que à concretização diz respeito e que passam pela conquista da Bola de Ouro e Liga dos Campeões por parte do Manchester United. Ainda assim, o Sporting introduziu no acordo o direito a receber 10% das mais-valias de uma futura transferência.

Seja como for, a transferência de Bruno Fernandes para os "red devils" representará o maior encaixe financeiro da sua história, ainda que o mesmo tenha de ser fracionado por várias partes, desde logo para a Sampdória, entidades bancárias, comissões de intermediação/agenciamento, algumas delas serão objeto de discussão entre as partes. Diga-se que os dirigentes leoninos, como oportunamente o nosso jornal deu conta, sempre pretenderam encaixar mais-valias de 65 M€ na presente janela de transferências de modo a fazer face a diversos pagamentos a fornecedores, alguns deles avançaram com ações em tribunal pedido insolvência da SAD e outros prometeram fazê-lo.

Barcelona entrou em cena tarde de mais

Ontem, o periódico espanhol "Superdeporte" avançou que Bruno Fernandes poderia ser adquirido pelo Barcelona e ingressar por empréstimo até ao final da temporada no Valência, facilitando outro negócio que estava em marcha, concretamente a saída do avançado Rodrigo para o colosso da Catalunha. O cenário, sabe O JOGO, ainda chegou a ser colocado ao Sporting, mas a verdade é que os pressupostos negociais a envolver os leões, Manchester United e jogador, este com o desejo público de atuar na Premier League, estavam prestes a ficar concluídos e o Barcelona, nesta fase, dificilmente poderia chegar aos valores da operação validada por Frederico Varandas.

Hoje em Manchester e estreia com o Wolves

Bruno Fernandes, apurou o nosso jornal, viaja hoje para Manchester, onde irá acertar o termo do contrato, o qual está por determinar se será de quatro anos e meio ou cinco anos e meio, assim como o salário. Em Alvalade o ainda capitão leonino aufere 2 M€ livres de impostos por temporada, valor que deverá, pelo menos, duplicar em Inglaterra. Os exames médicos também vão ser realizados e está em cima da mesa a possibilidade de Bruno Fernandes somar os primeiros minutos no sábado, no Old Trafford, frente ao Wolverhampton comandado por Nuno Espírito Santo, em jogo referente 25.ª jornada da Premier League.