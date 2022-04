TT sobre o empréstimo: "Foi tudo repentino. Não estava à espera de sair de Portugal tão cedo"

Avançado do Sporting saiu para o Estugarda no mercado de janeiro. Em entrevista à Eleven, o internacional sub-21 explicou a escolha do destino

Saída do Sporting: "Foi tudo muito repentino. Mão estava à espera de sair de Portugal tão cedo. As oportunidades acontecem, e as circunstâncias levaram a isto. Encarei a situação da melhor forma possível e com positivismo. Aqui estou, e está a correr muito bem".

Estugarda: "Achei que o Estugarda seria o melhor clube para crescer. Tem uma massa associativa muito grande, é dos maiores clubes da Alemanha. O treinador e o diretor desportivo demonstraram um interesse muito grande, e que eu poderia evoluir aqui."

As referências: "Como qualquer miúdo, quando era pequeno, olhava para o Cristiano [Ronaldo], mas, à medida que fui crescendo, comecei a olhar para outro tipo de jogadores, como Thierry Henry. Só apanhei o final de carreira, não apanhei os melhores anos dele, mas via no YouTube. Agora, mais recente, é o Mbappé, mas, obviamente, quando comecei a jogar, era o Ronaldo que era o nosso maior ídolo, de todos os portugueses."