Trio do Sporting aguarda luz verde para a oficialização das renovações

Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Gonçalo Inácio aguardam oficialização das renovações.

Pedro Gonçalves e Nuno Santos continuam à espera de sinal verde de Frederico Varandas para serem oficializados os novos contratos. O acordo foi estabelecido há algum tempo, mas o presidente dos leões ainda não encontrou espaço na agenda para dedicar algumas horas à apresentação oficial do novo acordo.

Nuno Santos tem contrato com o Sporting até 2025 e deverá estendê-lo por mais duas épocas. Além disso, terá uma substancial melhoria do salário, resultante dos bons desempenhos que tem tido de leão ao peito. O mesmo irá acontecer com Pedro Gonçalves, considerado um dos melhores jogadores do Sporting. Pote irá passar para o topo salarial definido pela administração da SAD leonina, mas a cláusula (80 M€) não deverá ser mexida. Gonçalo Inácio também irá avançar para a renovação de contrato com aumento da cláusula de rescisão de 45 milhões de euros para 60 milhões de euros. O jogador tem mercado, alguns clubes importantes da Europa sondaram o seu empresário, Miguel Pinho, mas ainda nenhum chegou aos 45 milhões da cláusula exigidos pela administração da SAD leonina para transferi-lo.