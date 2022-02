Trio do FC Porto na rota do Sporting: irmãos Abreu a caminho, David Vinhas por decidir

Projeto apresentado pelos verde e brancos decisivo na opção de Diogo Abreu, que está em final de contrato com os dragões. David Vinhas ainda não encerrou as negociações para renovar, mas a saída está em cima da mesa.

O Sporting estabeleceu um pré-acordo para a próxima época com Diogo Abreu, que acaba contrato com o FC Porto em junho. A informação foi adiantada pela conta de Twitter "Porto Youth" e confirmada por O JOGO, que sabe que o irmão do médio, Rodrigo, que alinha no Padroense, emblema com o qual os dragões têm um protocolo na formação, também lhe deve seguir as pisadas.

Para isso contribui o facto de ter apenas 15 anos e, à luz dos regulamentos, no fim da temporada também ser livre para decidir o futuro.

Diogo Abreu foi um dos destaques do FC Porto na edição deste ano da Youth League, em que fez quatro golos em seis jogos, e é considerado um dos maiores talentos do último patamar da formação portista. O médio, de 19 anos, já foi utilizado por nove ocasiões na Liga SABSEG e no passado foi alvo do Benfica.

Conscientes deste o assédio, os dragões tentaram renovar-lhe o contrato, mas o projeto apresentado nos contactos que manteve nas últimas semanas com alguns responsáveis do Sporting pesou na decisão. A expectativa de Diogo é seguir as pisadas de Gonçalo Esteves, outro ex-portista, que fez a pré-época com a equipa principal e já foi utilizado por Rúben Amorim.

Além dos irmãos Abreu, o Sporting está ainda a monitorizar a situação David Vinhas, central dos Sub-19 do FC Porto, cuja ligação ao clube acaba esta época. Neste caso, porém, as negociações entre os portistas e a MRP Positionumber, do agente Miguel Pinho - representante dos três -, ainda não caíram por completo, devido à ligação sentimental do defesa aos portistas.