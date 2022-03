Matheus Reis, Nuno Santos e Esgaio começaram a época como alternativas, mas ganharam palco e estão no onze mais utilizado.

No início da época parecia clara a equipa-tipo do Sporting para 2021/22. Feddal foi indiscutível no eixo defensivo em 2020/21, Porro determinante na ala direita. Depois, Rúben Vinagre chegou para ocupar a vaga de Nuno Mendes na ala esquerda e Sarabia foi o reforço de peso para o ataque.

Em agosto, poucos acreditariam que Matheus Reis, que poderia ser central e lateral, ganhasse qualquer uma das posições; que Nuno Santos superasse a perda de lugar no trio da frente para se assumir como ala esquerdo, até em jogos contra equipas ofensivas; ou sequer que Ricardo Esgaio batesse o rival espanhol na direita. O trio de jóqueres passou a estar no naipe de ases de Rúben Amorim e fazem parte do lote de 11 com mais minutos, justamente por primarem pela polivalência que o treinador tanto aprecia.