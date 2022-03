Trio de ataque do Sporting rendeu 60% dos golos marcados até ao momento

Pote, Paulinho e Sarabia participaram diretamente, com golo ou assistência, num total de 54 dos 90 festejos da equipa.

O Sporting soma 90 golos ao longo da temporada e mais de metade, concretamente 54, ou seja 60%, tiveram de alguma forma a marca do trio de ataque mais utilizado por Amorim, quer seja no remate final ou no passe de morte: Pedro Gonçalves, Paulinho e Sarabia.

Pote, o melhor marcador leonino da última época, é o mais eficaz do trio, pois é aquele que, com menos minutos em campo (2377"), tem a melhor combinação de golos (14) e assistências (8).