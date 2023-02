Trincão em ação no clássico com o FC Porto

Rendido por Paulinho ao minuto 35 do jogo com o FC Porto.

Trincão regressou à titularidade no Sporting no clássico com o FC Porto, mas deixou o relvado ainda na primeira parte. O jogador emprestado pelo Barcelona foi rendido ao minuto 35 por Paulinho, avançado que entrou nas opções de Amorim após uma providência cautelar apresentada pelo emblema leonino.

Até ao encontro da ronda 20 do campeonato, Trincão tinha participado em 31 jogos pelo Sporting, com seis golos e três assistências.