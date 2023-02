"Trincão tem de perder o medo de errar e Edwards não tem nada a ver com o que chegou"

Declarações de Rúben Amorim após o Sporting-Estoril (2-2), partida da 22ª jornada da Liga Bwin

Trincão: "O talento está lá. Temos de dar é tempo ao Trincão. Olhar para o Marcus hoje e o que chegou não tem nada a ver, tem a ver com confiança, momentos e entendimento com colegas. Foi para o Barcelona que não é um clube qualquer, não soltava a bola assim, com medo, foi para Inglaterra e perdeu confiança. Tem este talento e qualidade, tem de perder o medo de errar. Quando a equipa está bem, quando estiver num melhor momento, as coisas vão aparecer."

Rotação na direita: "É tudo junto. Saberem que podem jogar, toda a gente se sentir importante. São opções. O Esgaio saiu, jogou muito bem a primeira parte contra o Midtjylland e saiu porque achei que uma falta e podia ver o amarelo. Hoje pensei que íamos atacar mais, e o Bellerín sabe ir para dentro, fazia isso no Barcelona. Vamos variando de acordo com as caraterísticas."