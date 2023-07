Trincão sobre Gyokeres: "Está a adaptar-se ao calor, está a custar-lhe um bocadinho..."

Declarações de Trincão, avançado do Sporting, na manhã deste domingo, antes do primeiro treino do plantel no estágio em Lagos.

Regresso a Lagos: "Bastante contente por estar aqui de novo, com os meus colegas e toda a gente. Estamos focados para começar da melhor forma o campeonato".

Ambição: "Fazer o que tenho feito sempre, dar máximo para ajudar a equipa a ganhar o maior número possível de jogar e dar alegrias aos adeptos."

Na última época evoluiu na segunda metade: "Acredito que foi apenas o adaptar-me à equipa e ideias do treinador. Vou fazer tudo para continuar assim e ajudar a equipa."

Chegada de Gyokeres retira espaço? "Nada. Somos uma equipa, estamos juntos e todos temos de trabalhar para jogar. Está a adaptar-se primeiro ao calor, que lhe tem custado um bocadinho, mas está focado para ajudar a equipa."

Aspetos essenciais: "Simplesmente sermos uma família, fortalecer o grupo e prepararmo-nos na pré-época da melhor forma possível para corrigirmos os erros cometidos na temporada passada."