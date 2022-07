Particular com o Saint-Gilloise tem início às 19h00.

Oficializado esta quarta-feira como reforço do Sporting, Francisco Trincão está já integrado no plantel principal leonino.

Há minutos, a equipa chegou ao Parchal, onde vai decorrer o jogo particular frente ao Saint-Gilloise, e Trincão dirigiu-se para as cabinas com o grupo, vestido com o mesmo equipamento de treino que traziam todos os jogadores.

Apesar disso, não é esperada a utilização do mais recente reforço frente aos vice-campeões belgas.