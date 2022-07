Trincão para ganhar estofo: reforço terá de assumir protagonismo rapidamente

Extremo contratado ao Barcelona deverá ter mais minutos esta noite no teste contra a Roma, de José Mourinho. O reforço mais sonante do Sporting versão 2022/23 terá de assumir rapidamente protagonismo na equipa, até para fazer esquecer Pablo ​​​​​​​Sarabia, que na última temporada foi um dos maestros.

Trincão é a principal contratação do Sporting esta temporada e Rúben Amorim quer vê-lo completamente integrado e preparado para assumir um lugar de destaque na equipa, tal como acontecia com Sarabia. O ex-Barça, aliás, carrega uma herança pesada, substituir o internacional espanhol, mas Amorim acredita que o novo camisola 17 possa assumir uma fatia elevada de protagonismo na equipa, marcando, assistindo e mantendo o conjunto a jogar em alta rotação.

Na estreia de leão ao peito, frente ao Villarreal, atuou durante 24 minutos (entrou para o lugar de Matheus Nunes), mas é crível que esta noite diante da Roma, de José Mourinho, vencedora da primeira edição da Conference League, esteja mais minutos em campo e possa até ser titular. No fundo, Amorim pretende que Trincão estenda a sua influência na equipa e contagie os colegas com a sua capacidade física e técnica.

De resto, o processo negocial que levou à aquisição do extremo não foi simples. Recorde-se que o Sporting pagou 10 milhões de euros por 50 por cento do passe (3 milhões pelo empréstimo e na próxima temporada mais sete milhões) e o Barcelona garantiu uma cláusula de recompra do passe de 20 a 25 milhões, dependendo da altura em que for exercida. Esta foi uma exigência de Xavi Hernández, treinador do Barça, que gostou de ver Trincão durante a pré-época.

Quem ainda não está em condições de ir a jogo é St. Juste. O neerlandês contratado ao Mainz continua a recuperar de uma entorse traumática no tornozelo direito. Ontem, o central mais caro da história do Sporting limitou-se a fazer tratamento para debelar o problema, tendo sido o único ausente do treino. O jogador, conhecido por ter sido o mais rápido da Bundesliga, poderá estar à disposição de Rúben Amorim frente ao Sevilha, no domingo, em Alvalade.