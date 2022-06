Trincão no Sporting foi discutido em Barcelona

Jorge Mendes viajou para a Cidade Condal a fim de acelerar o processo de transferência do atacante

Jorge Mendes viajou para Barcelona a fim de acelerar o processo de transferência de Trincão para o Sporting, num encontro que manteve com o presidente do Barcelona, Joana Laporta, e outros elementos do clube (ver caixa). No final da reunião, o empresário português confirmou que debatera vários temas de mercado com os dirigentes do Barça. "Discutimos muitos jogadores, foi uma reunião positiva", disse aos jornalistas que se encontravam à porta do restaurante onde decorreu o encontro.