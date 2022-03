Trincão no Sporting é sonho antigo e difícil: saiba o que está em causa

Os blaugrana pretendem trocar o passe do luso pelo de Adama Traoré, e já se fala de também incluírem o passe de Riqui Puig para convencer os Wolves... que terão de pagar 6 M€ se não acionarem a cláusula.

Um ano depois, o Sporting reativou o interesse no extremo Trincão, sondado no início da última época a par de Marcus Edwards e de Rony Lopes (agora no Olympiacos, emprestado pelo Sevilha).

Na altura a operação fracassou e o Sporting conta que numa segunda investida, dada a dificuldade de afirmação do jogador nos Wolves, possa ter sucesso. Porém, o Barcelona tem outros planos, que passam pela sua saída definitiva para ajudar a reforçar o plantel.