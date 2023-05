Declarações de Rúben Amorim, treinador leonino, após o Paços de Ferreira-Sporting (0-3), jogo relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin.

Sporting ultrapassou a barreira dos 100 golos e não sofreu golos: "Não só pelo resultado, mas foi uma exibição mais completa. Falámos na semana passada que não tivemos uma posse muito longa e isso tirou-nos qualidade e neste jogo não. Começámos com uma velocidade boa e uma equipa que luta pela vida sofre um golo daqueles e é complicado. Tirámos algumas referencias ao Paços na forma como o Héctor [Bellerín] jogou. Os jogadores foram muito sérios. Tudo o que fizemos mal na semana passada, fizemos bem hoje. O Marafona fez boas exibições, mas foi uma exibição completa da nossa parte e uma vitória justa".

Inspiração individual ditou a vitória? E ainda acredita no terceiro lugar? "Sonhar é sempre possível, mas continua complicado. Não estamos a pensar nisso, não depende só de nós. Quando há uma boa exibição coletiva, as individualidades vêm ao de cima. O Trincão não parece o mesmo jogador que começou [o campeonato]. Eu diria que é o facto de jogar bem e não falhar muitos passes, depois quando o Paços sofreu golo naquela infelicidade... diria que são as duas coisas".