Trincão mais perigoso pela esquerda: "Adaptou-se muito bem e gosta de jogar lá"

O treinador Carlos Azenha explica a O JOGO de que forma o ex-Barcelona fica a ganhar por atuar do lado do seu melhor pé e dá até o exemplo de Di María na final do Mundial e de como isso favoreceu a Argentina.

Trincão foi um dos grandes responsáveis pelo pisão (5-0) que o Sporting deu anteontem no Braga, tendo assistido Paulinho no 2-0 e concretizado ele mesmo o 4-0. Colocado sobre o lado esquerdo do ataque, o ex-Barcelona teve rendimento elevado numa posição que já tinha ocupado esporadicamente, mas que promete vir a desempenhar mais vezes.

Após o encontro, quando questionado se viu um Trincão "mais leve" do lado canhoto, Amorim respondeu: "Melhorou bastante quando foi para a esquerda. Às vezes pensamos muito no que não temos. Adaptou-se muito bem e gosta de jogar lá. Descobrimos um jogador que está a jogar melhor do lado esquerdo."