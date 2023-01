Jogador do Sporting está fora das meias-finais da Taça da Liga.

Francisco Trincão, jogador do Sporting, vai falhar, devido a doença, o duelo com o Arouca, agendado para as 19h45 de terça-feira e a contar para as meias-finais da Taça da Liga.

A revelação foi feita por Rúben Amorim, treinador leonino, em declarações exclusivas à Sport TV e, posteriormente, na conferência de Imprensa de antevisão à partida.