Trincão é hipótese genuína: quer jogar a Champions e relançar a carreira no Sporting

Leão já tentou há um ano a cedência do extremo português de 22 anos e insiste agora de novo. Não está a ser fácil convencer o Barcelona, que prefere vender o passe. Leva 25 jogos e 1 267" nos Wolves.

Concluídos os processos de reforço do plantel na janela de mercado de janeiro e os vários dossiers de renovações contratuais, a SAD do Sporting virou agulhas para a planificação e construção do plantel da próxima temporada, de forma a precaver com antecedência e antes que o mercado se agite as reposições para os jogadores que podem abandonar o clube no verão.