Trincão é alvo difícil e Sporting está de olho em Samuel Lino

O extremo brasileiro deve fazer a pré-temporada com o Atlético, mas a SAD leonina está atenta à situação. Transferido do Gil Vicente para os colchoneros, por 6,5 M€, o brasileiro de 22 anos pode não ter lugar no plantel de Simeone por ser extra-comunitário. Sporting e Braga atentos a uma eventual cedência.

O Sporting ainda não tem o sector atacante fechado no plantel para a próxima época e Samuel Lino é um nome que agrada a Rúben Amorim, mas cuja eventual contratação só poderá acontecer em circunstâncias muito específicas.

O extremo brasileiro, de 22 anos, foi contratado ao Gil Vicente por 6,5 milhões de euros pelo Atlético de Madrid e, diz o "As", já se encontra na capital espanhola onde será, tudo indica, apresentado como reforço dos colchoneros muito em breve. Segundo escreveu ontem o "As", os planos do Atlético passam por integrar Samuel Lino na pré-temporada às ordens de Diego Simeone, para este melhor avaliar as qualidades de um jogador que se destacou nas duas últimas épocas na Liga Bwin.

Contudo, a permanência no Atlético não está garantida pelo facto de se tratar de um jogador extra-comunitário e o clube poder não ter vaga no plantel para o ex-gilista. Motivo pelo qual, ainda segundo o "As", Sporting e Braga estão atentos à situação numa perspetiva de garantirem Samuel Lino através de um empréstimo.

Certo é que no Sporting, com a saída de Sarabia, há uma vaga no ataque que Amorim pretende preencher com um jogador que possa atuar pelas faixas. Trincão encaixa nesse perfil e o mesmo sucede com Samuel Lino que, pelo conjunto de Barcelos, se destacou nas duas últimas temporadas atuando preferencialmente sobre o flanco canhoto.

O jogador tem também uma característica muito apreciada por Amorim que é a capacidade goleadora para um jogador que não é ponta de lança. Na época agora finda o jogador alcançou a melhor marca da carreira com 14 golos em 38 jogos disputados e em 2020/21 já conseguira um bom desempenho: 11 tentos em 37 desafios.

Trincão o desejado, mas difícil

Francisco Trincão continua a ser o jogador que o Sporting e Rúben Amorim identificaram como alvo prioritário para reforçar o ataque. Contudo, a contratação do internacional português, de 22 anos, não se afigura fácil e por mais de um motivo. Em primeiro lugar à questão financeira e os valores que o Barcelona, com quem Trincão tem contrato até 2025, estará a pedir para libertar o jogador: nunca menos de 18 M€. Depois, há ainda a forte possibilidade do jogador realizar a pré-época e eventualmente garantir um lugar no plantel.