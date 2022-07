Trincão e a chegada a Alvalade: "É aquilo que já desejava há algum tempo"

Extremo prestou as primeiras declarações como reforço do Sporting à televisão do clube

Sentimento por estar no Sporting: "Estou bastante feliz por estar aqui, é aquilo que já desejava há algum tempo e finalmente concretizou-se."

Evolução recente: "Acredito que cresci bastante nos últimos anos e isso vai ajudar-me já nesta época. Quero continuar a evoluir e dar o meu máximo em cada treino e em cada jogo. Vou dar tudo pelo Sporting CP para fazer o melhor possível."

Mensagem aos adeptos: "Que estejam connosco e nos apoiem, porque vamos fazer tudo por eles, queremos dar-lhes muitas alegrias esta época e é isso que vamos fazer."