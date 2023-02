Trincão deixa quatro rivais para trás antes de marcar no Sporting-Estoril. Veja o golo

Aos 51' do Sporting-Estoril, Trincão fez o 2-0. Recebeu na esquerda, fez diagonal a conduzir a bola com o pé esquerdo, deixando para trás quatro adversários até ficar na cara do guarda-redes e finalizar de pé direito

Que golaço, Trincão #sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbwin #betclic #sportingcp #estoril #FranciscoTrincão pic.twitter.com/03ERpvcISr - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 27, 2023