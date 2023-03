"Trincão? Da mesma forma que quando jogam mal estou aqui a defender, agora é o outro lado"

Francisco Trincão, jogador do Sporting

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao jogo com o Portimonense (sábado, 18h00), no Algarve, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin.

Sporting a cinco pontos do terceiro lugar e a cinco do segundo: "Obviamente que é importante que temos de saber que mesmo fazendo nosso trabalho, se outros não perderem pontos não conseguimos chegar a esses lugares. Depois ver que as segundas voltas são sempre mais complicadas, onde se perde mais pontos, toda a gente quer ganhar um pontinho. Não precisamos de mais motivação, estamos num lugar abaixo daquilo que deveríamos estar, mas tem de ser um estímulo para nós. É mais um dos momentos como foi Boavista, Arouca, jogos em que tínhamos de ganhar e não ganhámos. Há que encarar isso e amanhã temos de vencer o jogo."

Gestão? "É bom sinal. Não poupamos jogadores, fazemos a rotatividade porque temos jogadores de qualidade, as características dos jogos são diferente e nós temos de pôr os que achamos que nos ajudam a vencer o jogo. É bom termos esses jogadores extra para mexer no jogo. Às vezes é tão importante mexer no jogo como aqueles que jogam de início."

Trincão: "Da mesma forma que quando jogam mal estou aqui a dizer, a defender e sinto e sei o que eles estão a sentir no momento, agora é o outro lado. O Trincão na primeira parte não conseguiu ter muita bola, na segunda parte fez um golo, desbloqueou um bocadinho e teve jogadas que chamou muito a atenção. Olho mais ao global disso. Pode-se manter ou ir para o banco. Já o fiz com vários jogadores. Cada jogo tem a sua história, vamos mudando os jogadores consoante isso. Trincão não ganhou o direito na semana passada de jogar a titular, foi ganhando durante a semana. Às vezes há dois jogadores da mesma posição que têm o mesmo direito e depois eu escolho. Não é garantido que jogue de início. Vamos ver que é o onze que vamos escolher."