A O JOGO, João Novais, ex-colega do extremo no Braga, vê no reforço leonino "crescimento mental" e capacidade para "jogar na posição" onde alinhou em 2021/22 o atacante do PSG.

Francisco Trincão já está em Lisboa e prepara-se para ver oficializada, nas próximas horas, a transferência para o Sporting, clube com o qual firmará um contrato válido por cinco temporadas a troco de dez milhões de euros, por metade do seu passe.