Trincão após Juventus-Sporting: "O jogo lá será diferente, espero..."

Declarações de Trincão após o Juventus-Sporting (1-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa

Sobre o jogo: "Sim, acabámos por não concretizar as nossas oportunidades, mas está tudo em aberto. O jogo lá será diferente, espero, e vamos fazer tudo para passar a eliminatória."

Fé na qualificação: "Acredito que sim com o apoio dos nossos adeptos a história pode ser diferente e espero que assim seja."

Finalização: "No jogo passado fizemos muitos golos, neste jogo não. É uma questão de treino, vamos ver isso e dar o melhor no próximo jogo. Será completamente diferente, cada jogo tem a sua história, não teve nada a ver com os outros."