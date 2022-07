Trincão cada vez mais perto do Sporting: falta acertar a cláusula de compra

O Barça empresta, mas pretende incluir no negócio uma cláusula obrigatória de compra no final da época (20 M€). Leões tentam encontrar a solução para satisfazer as exigências do rival.

Confirmada a contratação de Rochinha, o Sporting aplica as energias em Trincão e, nas últimas horas, Jorge Mendes reuniu-se com Joan Laporta, presidente do Barcelona, para tentar desbloquear a ida do extremo para Alvalade. A ideia de um empréstimo com opção de compra obrigatória no valor de 20 milhões de euros mantém-se em cima da mesa, falta acertar em que moldes será feito esse pagamento. Aliás, esse será, tudo indica, o único grão de areia na engrenagem neste momento, já que os leões ainda consideram elevado o valor pedido pelo rival após o empréstimo, os tais 20 milhões.

O Sporting terá concordado ainda em pagar os salários do jogador na totalidade: Trincão passará a integrar o lote dos mais bem pagos do vice-campeão nacional, com um ordenado na ordem dos 1,2 M€ líquidos por ano (cerca de 2,4 milhões de euros brutos/ano).

Nesta negociação que pode estar perto da conclusão, o jogador é um aliado de peso dos verdes e brancos, já que mantém a convicção de que este é o clube certo para relançar a carreira, depois de não ter conseguido demonstrar toda a sua qualidade no Barcelona e no Wolverhampton. Aliás, o clube inglês, orientado por Bruno Lage, não quis exercer o direito de opção de compra no valor de 30 milhões de euros, pagando apenas a taxa de empréstimo na ordem dos sete milhões de euros.

O Barcelona, recorde-se, pagou 31 milhões de euros ao Braga pela sua contratação em 2019 e pretende ser ressarcido de parte dessa verba, uma vez que não conseguirá certamente vendê-lo pelo valor de compra.

A passagem por Inglaterra não deixa saudades ao avançado português, cujo contrato com o Barcelona termina em 2025. Trincão participou em 30 jogos pelos lobos e apontou três golos, números e exibições que não convenceram Bruno Lage a pedir a sua aquisição a título definitivo.

De resto, Trincão já se encontra em Barcelona, integrado no estágio de pré-temporada. Xavi Fernández terá oportunidade de ver o jogador durante estes dias.