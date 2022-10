Trincão após goleada: "Não somos os piores só porque perdemos"

Declarações do jovem após a derrota em casa do Marselha, para a Champions.

Francisco Trincão adiantou o Sporting no marcador logo no primeiro minuto do jogo com o Marselha, mas a formação leonina acabou goleada em França na terceira jornada da Champions.

"Faz parte do futebol. Sabemos que os jogos contra estas equipas são sempre no detalhe, trabalhámos para isso, mas hoje não aconteceu e perdemos. Não somos os piores porque perdemos, nem os melhores quando ganhámos. Continuamos com controlo emocional e é isso que temos de fazer", afirmou o jovem à Eleven Sports.

Este foi o primeiro desaire do Sporting na prova milionária, após dois triunfos, frente a Eintracht Frankfurt e Tottenham.