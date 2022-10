Trincão após derrota em Arouca: "Custa muito, porque somos o Sporting"

Declarações do jogador após o desaire na ronda 11 do campeonato.

Francisco Trincão era o rosto da desilusão do Sporting após a derrota por 1-0 em casa do Arouca, na ronda 11 do campeonato. "Não conseguimos aproveitar as nossas oportunidades. E quem não marca, sofre. Foi o que aconteceu, de bola parada, novamente. Acredito que foi uma questão de confiança, se fizéssemos golos, estávamos aqui a falar de uma história completamente diferente", afirmou o jovem avançado à SportTV.

"Contámos todos porque o míster confia em todos, não acho que tenha sido pelas mudanças, foi mesmo uma questão de eficácia. Custa muito, porque somos o Sporting e queremos ganhar sempre. Vai ser difícil, mas vamos lutar para ganhar na terça-feira. À 11ª jornada nunca vamos desistir. Agora é ganhar todos os jogos que faltam", disse ainda.

O Arouca, recorde-se, venceu com um golo de Basso no início da segunda parte.