Trincão a caminho do Sporting: extremo insere-se na política de jogar em todo o lado

Varandas satisfaz pretensão de Amorim e vai adquirir o canhoto. Sporting paga 10 M€ por 50% do passe. O técnico ia trabalhando com nove extremos de raiz, aproveitando para avaliar quatro jovens, que terão, à partida, menor espaço para jogar. Este sábado, avalia-os diante de Estoril e Belenenses.

Francisco Trincão está a um passo de reforçar o Sporting, confirmando-se assim o desejo primordial de Rúben Amorim, que sempre estabeleceu que o canhoto era a prioridade para este defeso. O entendimento entre Sporting e Barcelona está iminente (falta assinar) e, depois de os leões terem recusado dar 20 milhões de euros após um ano de empréstimo, encontra-se uma solução a meio caminho.

Ao que O JOGO apurou, Trincão será contratado pelo Sporting por cinco próximas cinco temporadas, mas como o Barcelona não baixou a fasquia dos 20 milhões de euros, o leão avança para metade do passe, pagando então dez milhões, sendo que 300 mil euros destes rumam ao Braga, pelo mecanismo de solidariedade.

A possibilidade de o Barcelona lucrar com uma mais-valia foi encarada com agrado pelos catalães, que queriam resolver processos de excedentários. Xavi apreciou as qualidades de Trincão neste início de estágio culé e terá dado a indicação aos dirigentes para não perderem de vista o extremo, pedindo-lhes para colocarem uma cláusula de recompra do passe no contrato. A intenção do extremo é retomar o caminho ascendente da carreira, ter minutos, sendo esperado no estágio no Sul, daqui a uns dias.

Rúben Amorim tem agora ainda mais soluções para todos os gostos nos corredores laterais, pois já são dez os candidatos para esses postos, todos eles extremos de raiz. Hoje joga-se uma cartada decisiva no futuro dos alas, pois os leões jogam contra o Estoril de manhã e defrontam, também à porta fechada, a Belenenses à tarde, em Alcochete, dois preparos que influenciam o encurtamento do plantel antes do estágio no Algarve.

Para a esquerda, Pedro Gonçalves tem sido titular, Nuno Santos segue-se na hierarquia. Edwards, Rochinha e Tabata encararão o favoritismo de Trincão na direita. Como consequência, Fatawu, internacional ganês recrutado em 2022, e os jovens da formação Vando Félix, Geny Catamo e Luís Gomes, terão menos espaço.

Fatawu e Catamo são canhotos, têm parecenças no drible, sendo muito promissores. Vando Félix e Luís Gomes são observados e é para as duas posições da frente que são projetados pela equipa técnica. Com Trincão, estão dez ao dispor e nem estão nas contas Jovane, Plata e Rafael Camacho, todos com saída iminente.

Extremo insere-se na política de jogar em todo o lado

Neste momento há uma abundância evidente na posição de extremo. Porém, a polivalência que o treinador já admitiu apreciar, é um trunfo para dar minutos a todos. Nuno Santos fará a maioria da época como lateral; Pedro Gonçalves poderá ser uma solução para a posição 8 em jogos em que o Sporting precise de aumentar o risco e Tabata tem vindo a ser testado a ponta de lança.

Trincão insere-se na política: é para jogar da direita para o meio, mas, tal como Sarabia, tem atributos para ser um avançado móvel que possa permitir descanso a Paulinho. Apesar dos restantes serem extremos de raiz, Geny Catamo, por exemplo, já jogou a lateral.