Tribunal suspende anulação do castigo que Palhinha nunca cumpriu

O Tribunal Central Administrativo do Sul, que permitiu a utilização do médio leonino no dérbi contra o Benfica suspendendo o castigo através de uma providência cautelar, veio agora suspender a decisão posterior do Tribunal Arbitral do Desporto de anular o castigo automático de um jogo.

No início do ano causou muito ruído a utilização de João Palhinha contra o Benfica, após completar uma série de cinco amarelos na Liga na jornada anterior contra o Boavista, e o caso continua a dar que falar. Agora foi o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) a suspender a anulação da suspensão automática de um jogo que o TAD tinha decidido, sem retirar contudo o amarelo, após recurso dos leões e que levou a que o jogador terminasse a temporada sem cumprir o jogo de castigo.

Ora, foi precisamente em primeiro lugar o TCAS que permitiu a Palhinha defrontar as águias, dando, na altura, provimento a uma providência cautelar interposta pelo Sporting, depois de o clube leonino ver negada a anulação.

Recorde-se que o árbitro Fábio Veríssimo chegou a admitir ter sido mal mostrado o amarelo, mas não foi suficiente para se retirar o cartão amarelo. Agora, o TCAS decidiu suspender a decisão do TAD, alegando que este tribunal não tem jurisdição sobre normas de competições desportivas.

O jogador tem agora 15 dias para apresentar recurso para o Supremo Tribunal Administrativo.