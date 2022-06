Três jogadores do Sporting no Rock in Rio: "Cá fora somos todos pessoas perfeitamente normais"

Palhinha, Pedro Gonçalves e Rúben Vinagre, jogadores do Sporting, visitaram o stand da Liga Portugal.

Palhinha, Pedro Gonçalves e Rúben Vinagre, jogadores do Sporting, passaram este domingo pelo Rock in Rio, aproveitando para visitar o stand da Liga Portugal.

O trio leonino teve a oportunidade de conviver com adeptos, demonstrar dotes de Freestyle, conhecer a nova bola das competições profissionais e, ainda, assinar a bola que estará a leilão no decorrer da próxima semana.

O primeiro jogador do clube de Alvalade a marcar presença no stand foi Palhinha, que destacou a importância desta presença da Liga, pela possibilidade de conferir aos adeptos uma oportunidade única de estar em contacto com o universo do Futebol Profissional.

"Faz todo o sentido a Liga ter aqui este stand, até pela possibilidade que dá às pessoas de virem aqui dar uma olhada à nova bola e à taça de campeão, coisas que as pessoas gostam de ver", referiu Palhinha.

Já Pedro Gonçalves realçou a importância que este evento dá ao público. "É sempre bom, até porque as pessoas têm a oportunidade de ver-nos num contexto diferente. Dentro de campo somos adversários, mas cá fora somos todos pessoas perfeitamente normais e espero que isto traga mais adeptos aos estádios, porque a presença deles é muito importante".

Por último, Rúben Vinagre elogiou a parceria do futebol e a música. "A música é alegria e o futebol também, e a verdade é que ambos envolvem muita gente. Portanto, tenho a certeza de que esta junção tem tudo para ser muito positiva para ambos os setores".