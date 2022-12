Três ausências e três jovens na preparação do Sporting para o jogo com o Rio Ave

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Rúben Amorim chamou Étienne Catena, João Muniz e Martim Marques.

O Sporting continuou na manhã deste sábado a preparação para o jogo com o Rio Ave (quarta-feira, 20h30), a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga, com três nomes no boletim clínico e três jovens na sessão de treino.

Daniel Bragança, Luís Neto e Jeremiah St. Juste mantêm-se entregues ao departamento médico, enquanto Étienne Catena, João Muniz e Martim Marques foram chamados por Rúben Amorim.

Rodrigo Ribeiro não treinou porque esteve ao serviço da equipa B, fazendo os dois golos da vitória (2-0) deste sábado sobre o Caldas, na Liga 3.