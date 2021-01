Treino na Academia: as notas sobre o regresso do Sporting ao trabalho

Rúben Amorim orientou uma sessão no dia seguinte ao triunfo frente ao Braga.

O Sporting regressou este domingo aos treinos, depois da vitória por 2-0 na receção ao Braga, jogo da ronda 12 do campeonato. De acordo com a informação fornecida pelo clube "os jogadores titulares na partida do passado sábado fizeram o habitual treino de recuperação."

"Por outro lado, os restantes elementos do grupo de trabalho orientado por Rúben Amorim realizaram uma sessão de treino normal no relvado da Academia", acrescenta o Sporting no site oficial. Não há registo de lesionados.

O plantel goza um dia de folga na segunda-feira, estando o regresso ao trabalho agendado para o dia seguinte, às 10h00.