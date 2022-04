Treino do Sporting: titulares frente ao FC Porto fizeram trabalho de recuperação

Preparação para o embate com o Boavista, no Estádio do Bessa, começou esta sexta-feira.

Depois da derrota por 1-0 frente ao FC Porto, o Sporting retomou os treinos e iniciou a preparação para a o jogo no terreno do Boavista (20h30 de segunda-feira), relativo à 31.ª jornada da Liga Bwin. Os titulares no jogo da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão, fizeram trabalho de recuperação, enquanto os suplentes e não utilizados trabalharam no relvado às ordens do treinador Rúben Amorim.

Na manhã de sábado há novo treino na Academia de Alcochete.