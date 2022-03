Crianças refugiadas assistiram ao treino do Sporting e ainda jogaram com o plantel

Treino do Sporting contou com presença especial

Depois de fugirem à guerra, estas crianças que o Sporting acolheu têm participado numa série de iniciativas do clube.

Vindas de um cenário dramático como é a guerra, as crianças ucranianas que o Sporting acolheu viveram um dia especial, com o clube leonino a permitir que as mesmas assistissem ao treino e jogassem com o plantel.

"Foi visível o entusiasmo no rosto dos mais novos, que recuperaram assim alguns sorrisos numa manhã enriquecedora para todos os intervenientes", escreveu o emblema leonino, no seu site oficial.

