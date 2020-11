Treino do Sporting contou com 11 jogadores da formação

Ausências devido aos trabalhos das seleções obrigaram Rúben Amorim a recorrer aos escalões juniores

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, recorreu a 11 jogadores da formação para colmatar as muitas ausências no treino de hoje, após três dias de folga do plantel principal.

Com faltas justificadas - ao serviço das várias seleções -, registaram-se as ausências de Andraž Šporar (Eslovénia), Gonzalo Plata (Equador), Zouhair Feddal (Marrocos), Pedro Porro (sub-21 de Espanha), Luís Maximiano, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Joelson Fernandes (sub-21 de Portugal).

Razão pela qual foram chamados os seguintes jogadores da formação leonina: Gaspar, Diego Callai, Loide Augusto, Nicolai Skoglund, Mees de Wit, Tiago Ferreira, Hevertton Santos, Paulo Agostinho, Diogo Cabral, Flávio Nazinho e Edu Pinheiro.

Ausentes da sessão de trabalho estiveram Sebastián Coates, dispensado pela seleção do Uruguai devido a lesão e que fez apenas tratamento, e ainda Bruno Tabata e Antunes, que fizeram trabalho no ginásio e também no relvado.

O Sporting volta a treinar esta quinta-feira, às 10h00, novamente na Academia de Alcochete.